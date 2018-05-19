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Власть

На улучшение водоснабжения и санитарии выделят дополнительные средства

Более $43 миллионов пойдет на реализацию проекта «Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии». Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон «О ратификации Соглашения о дополнительном финансировании проекта».

Проект реализуют в отобранных 53 селах Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областей. На его финансирование Международная ассоциация развития выделяет $16,2 миллиона грантовых и $19,8 миллиона кредитных средств. Софинансирование правительства Кыргызстана составляет $7,2 миллиона.

Цель проекта — улучшение доступа и качества услуг водоснабжения и санитарии в участвующих сельских сообществах, укрепление потенциала институтов получателя в секторе водоснабжения и санитарии.
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