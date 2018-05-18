В Ляйлякском районе смыло дамбы. Школы и детсады под угрозой затопления

В Ляйлякском районе селевые потоки смыли дамбы, и теперь школы, детские сады и сельскохозяйственные угодья под угрозой затопления. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил депутат Таабылды Тиллаев.

По его данным, в айыльном округе Кулунду из-за селя образовалось 56 промоин в канале. Теперь село с 30 тысячами жителей может остаться без поливной воды.

«В этом селе летом очень жарко, и, если вовремя не поступит вода, весь урожай погибнет. Такая же ситуация и в айыл окмоту Ак-Суу. Селевые потоки смыли 8,5 гектара полей и разрушили дамбу. Если вдруг пойдет еще один сель, то смоет все. А в селе Чимген под угрозой потопа и разрушения оказались социальные объекты — школа и детский сад», — заявил нардеп.

Правительство обещало в ближайшее время восстановить дамбы.