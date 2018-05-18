Пасется ли в Кыргызстане узбекский скот? В парламенте выясняют

Граждане Узбекистана пасут скот на пастбищах в Джалал-Абадской области. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» заявил депутат Алиярбек Абжалиев.

Он интересовался, есть ли соглашение с Узбекистаном об использовании пастбищ.

«У нас есть соглашение, подписанное в Фергане премьер-министрами двух стран об использовании пастбищ в Алайском районе. Но пока там узбекского скота нет», — ответил министр сельского хозяйства и мелиорации Нурбек Мукашев.

Кыргызстан предлагает Узбекистану за гектар площади пастбищ платить $12-15. Но оказалось, что Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности не знает ни о каком соглашении.

«Между ветеринарными органами двух стран нет никакого соглашения. Без нашего согласия на территории КР не может появиться скот другой страны», — заявили представители ведомства.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов обещал разобраться с соглашениями об аренде пастбищ для скота соседнего государства.