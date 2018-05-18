11:41
USD 68.51
EUR 80.92
RUB 1.11
Власть

Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Днем матери

Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Днем матери, который в этом году отмечают 20 мая. Текст распространила пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что охрана материнства и детства, поддержка многодетных семей — важнейшие направления социальной политики государства.

«Издревле наш народ по-особому относился к матери, связывая с ней благополучие и счастье семьи, признавая ее хранительницей очага, источником жизни. Не случайно народная мудрость гласит: матери — опора мира. Материнская нежность и святая любовь к ребенку сопровождают человека с начала жизни. Молоко матери священно, а ее колыбельная песня звучит в сердце каждого человека, как зов вечности. Матери открывают для нас вселенную, и все лучшее, что есть у нас, заложено вами», — говорится в поздравлении.

«Сегодня мы хотим сказать вам наилучшие пожелания и добрые слова. Вы достойны самого высокого почета и уважения, доброго отношения, всесторонней поддержки. Оправдать вашу материнскую любовь и заботу возможно только через честный, упорный труд и добрые намерения», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка:
просмотров: 340
Версия для печати
Материалы по теме
Вступление в ЕАЭС для Кыргызстана было обдуманным и выверенным шагом
Санкции западных стран в отношении России не сказываются на Кыргызстане
Позицию русского языка в Кыргызстане сохранят
Перевоз грузов в Кыргызстане нужно переводить на альтернативные виды транспорта
Невозможно достичь больших целей, если нет единства между ветвями власти
Популярные новости
Стоит&nbsp;ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса Стоит ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса
Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан
Албек Ибраимов рассказал, кто лоббирует его отставку с&nbsp;поста мэра Бишкека Албек Ибраимов рассказал, кто лоббирует его отставку с поста мэра Бишкека
Алмазбек Атамбаев может лишиться статуса неприкосновенности. Готовят закон Алмазбек Атамбаев может лишиться статуса неприкосновенности. Готовят закон
Бизнес
Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу &laquo;Апрель&raquo; Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу «Апрель»
Иностранные туристы&nbsp;&mdash; частые клиенты Кызыл-Кийского филиала &laquo;Бакай Банка&raquo; Иностранные туристы — частые клиенты Кызыл-Кийского филиала «Бакай Банка»
Кто&nbsp;он, активный пользователь мобильного Интернета? Кто он, активный пользователь мобильного Интернета?
Пора меняться и&nbsp;менять минуты на&nbsp;ГИГАБАЙТЫ Интернета! Пора меняться и менять минуты на ГИГАБАЙТЫ Интернета!