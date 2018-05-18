Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Днем матери, который в этом году отмечают 20 мая. Текст распространила пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что охрана материнства и детства, поддержка многодетных семей — важнейшие направления социальной политики государства.

«Издревле наш народ по-особому относился к матери, связывая с ней благополучие и счастье семьи, признавая ее хранительницей очага, источником жизни. Не случайно народная мудрость гласит: матери — опора мира. Материнская нежность и святая любовь к ребенку сопровождают человека с начала жизни. Молоко матери священно, а ее колыбельная песня звучит в сердце каждого человека, как зов вечности. Матери открывают для нас вселенную, и все лучшее, что есть у нас, заложено вами», — говорится в поздравлении.

«Сегодня мы хотим сказать вам наилучшие пожелания и добрые слова. Вы достойны самого высокого почета и уважения, доброго отношения, всесторонней поддержки. Оправдать вашу материнскую любовь и заботу возможно только через честный, упорный труд и добрые намерения», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.