Юбилей Чингиза Айтматова. Премьер требует популяризировать наследие писателя

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил обеспечить качественное исполнение мероприятий по проведению 90-летия народного писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, сегодня состоялось заседание организационного комитета. На нем презентовали проект архитектора, победившего в конкурсе на создание улучшенной концепции культурного комплекса «Чынгыз-Ордо» в родовом селе писателя Шекер Таласской области. Мухаммедкалый Абылгазиев поручил Министерству финансов включить строительство комплекса в список объектов, финансируемых из республиканского бюджета.

«Чингиз Айтматов — человек, который прославил наш народ и страну на весь мир, внес выдающийся вклад в отечественную и мировую культуру и литературу. Учитывая масштаб личности писателя, все юбилейные мероприятия должны организовать и проводить на самом высоком уровне», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Департаменту кинематографии поручили ускорить съемки фильма по повести Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря».

Кроме того, глава кабмина подчеркнул, что необходимо активизировать популяризацию творческого наследия писателя как в стране, так и за ее пределами.

«Особое внимание следует уделить вопросу изучения жизни и творчества Чингиза Айтматова среди соотечественников, проживающих за рубежом. Несмотря на то, что они живут вдали от родины, наши сограждане должны знать и помнить, кто такой Чингиз Торекулович», — сказал глава правительства.