11:41
USD 68.51
EUR 80.92
RUB 1.11
Власть

Юбилей Чингиза Айтматова. Премьер требует популяризировать наследие писателя

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил обеспечить качественное исполнение мероприятий по проведению 90-летия народного писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, сегодня состоялось заседание организационного комитета. На нем презентовали проект архитектора, победившего в конкурсе на создание улучшенной концепции культурного комплекса «Чынгыз-Ордо» в родовом селе писателя Шекер Таласской области. Мухаммедкалый Абылгазиев поручил Министерству финансов включить строительство комплекса в список объектов, финансируемых из республиканского бюджета.

«Чингиз Айтматов — человек, который прославил наш народ и страну на весь мир, внес выдающийся вклад в отечественную и мировую культуру и литературу. Учитывая масштаб личности писателя, все юбилейные мероприятия должны организовать и проводить на самом высоком уровне», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Департаменту кинематографии поручили ускорить съемки фильма по повести Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря».

Кроме того, глава кабмина подчеркнул, что необходимо активизировать популяризацию творческого наследия писателя как в стране, так и за ее пределами.

«Особое внимание следует уделить вопросу изучения жизни и творчества Чингиза Айтматова среди соотечественников, проживающих за рубежом. Несмотря на то, что они живут вдали от родины, наши сограждане должны знать и помнить, кто такой Чингиз Торекулович», — сказал глава правительства.
Ссылка:
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
МЧС поручено активизировать берегоукрепительные работы во избежание подтопления
Серьезным препятствием развития энергетики Кыргызстана стала системная коррупция
Приоритеты нового кабмина — регионы, сельское хозяйство, реформа энергетики
Популярные новости
Стоит&nbsp;ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса Стоит ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса
Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан
Албек Ибраимов рассказал, кто лоббирует его отставку с&nbsp;поста мэра Бишкека Албек Ибраимов рассказал, кто лоббирует его отставку с поста мэра Бишкека
Алмазбек Атамбаев может лишиться статуса неприкосновенности. Готовят закон Алмазбек Атамбаев может лишиться статуса неприкосновенности. Готовят закон
Бизнес
Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу &laquo;Апрель&raquo; Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу «Апрель»
Иностранные туристы&nbsp;&mdash; частые клиенты Кызыл-Кийского филиала &laquo;Бакай Банка&raquo; Иностранные туристы — частые клиенты Кызыл-Кийского филиала «Бакай Банка»
Кто&nbsp;он, активный пользователь мобильного Интернета? Кто он, активный пользователь мобильного Интернета?
Пора меняться и&nbsp;менять минуты на&nbsp;ГИГАБАЙТЫ Интернета! Пора меняться и менять минуты на ГИГАБАЙТЫ Интернета!