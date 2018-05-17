Модернизация ТЭЦ. Сапар Исаков просит депутатов не искать «стрелочников»

Экс-премьер-министр заверил депутатов Жогорку Кенеша, что не обманывал никого. Об этом заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где третий день продолжают обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональности использования кредита в $386 миллионов, Жанторо Сатыбалдиев.

По его словам, модернизация столичной ТЭЦ была необходима, а сам он никогда не обманывал депутатов. Соглашение с ТВЕА было подписано на паритетных началах, и коррупции не было, а если была, то пусть правоохранительные органы разбираются, и суд пусть решает, кто виноват.

К справедливости призвал и бывший премьер Сапар Исаков. Он сказал, что никаких политических притеснений быть не должно, и согласился с тем, что ущерб от аварии на ТЭЦ Бишкека должен быть возмещен. Он призвал не искать «стрелочников».

Депутатский корпус приступил к обсуждению проекта постановления ЖК.