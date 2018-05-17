Дешево и сердито. Кыргызстанцы бы камнями снесли трубу на Бишкекской ТЭЦ

Депутат Садык Шер-Нияз сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где третий день обсуждают заключение депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональности использования кредита в $386 миллионов, заявил, что дешевле было попросить кыргызстанцев снести трубу на теплоцентрали, чем платить китайцам.

«Произошла не авария на ТЭЦ, а авария сознания. Судя по тому, что произошло, мы занимались только политикой. Другие страны на Марс летают. А чем занимается Кыргызстан? Только избирает правительство, президента, депутатов. Из-за того, что своевременно не могли возразить, подписывали документы», — сказал Садык Шер-Нияз.

Он добавил: если бы народу предоставили возможность разрушить трубу на ТЭЦ, они бы ее снесли камнями.

«Это гораздо дешевле, чем мы заплатили подрядчику», — резюмировал Садык Шер-Нияз.