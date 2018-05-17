19:57
USD 68.37
EUR 80.92
RUB 1.10
Власть

Дешево и сердито. Кыргызстанцы бы камнями снесли трубу на Бишкекской ТЭЦ

Депутат Садык Шер-Нияз сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где третий день обсуждают заключение депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональности использования кредита в $386 миллионов, заявил, что дешевле было попросить кыргызстанцев снести трубу на теплоцентрали, чем платить китайцам.

«Произошла не авария на ТЭЦ, а авария сознания. Судя по тому, что произошло, мы занимались только политикой. Другие страны на Марс летают. А чем занимается Кыргызстан? Только избирает правительство, президента, депутатов. Из-за того, что своевременно не могли возразить, подписывали документы», — сказал Садык Шер-Нияз.

Он добавил: если бы народу предоставили возможность разрушить трубу на ТЭЦ, они бы ее снесли камнями.

«Это гораздо дешевле, чем мы заплатили подрядчику», — резюмировал Садык Шер-Нияз.
Ссылка:
просмотров: 1019
Версия для печати
Материалы по теме
Жогорку Кенеш одобрил проект постановления по модернизации ТЭЦ Бишкека
Алмазбек Атамбаев может лишиться статуса неприкосновенности. Готовят закон
Модернизация ТЭЦ. Сапар Исаков просит депутатов не искать «стрелочников»
Модернизация ТЭЦ Бишкека. Министерства исполняли поручения Сапара Исакова
Помимо модернизации ТЭЦ, предлагается разобраться с проектом «Датка — Кемин»
Неожиданно куратором энергопроектов стал коллега Максима Бакиева — Айбек Калиев
К 1 сентября дело об аварии на Бишкекской ТЭЦ нужно передать в суд
Кто получил письма от президента о модернизации ТЭЦ Бишкека, выясняют депутаты
Модернизация ТЭЦ. Депутаты заявляют, что их ввели в заблуждение
Сапар Исаков «крышует» китайцев, заявляют в ЖК. Бывший премьер требует доказать
Популярные новости
Стоит&nbsp;ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса Стоит ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса
Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан
Албек Ибраимов рассказал, кто лоббирует его отставку с&nbsp;поста мэра Бишкека Албек Ибраимов рассказал, кто лоббирует его отставку с поста мэра Бишкека
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев &laquo;перевел стрелки&raquo; на&nbsp;Алмазбека Атамбаева Авария на ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев «перевел стрелки» на Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу &laquo;Апрель&raquo; Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу «Апрель»
Иностранные туристы&nbsp;&mdash; частые клиенты Кызыл-Кийского филиала &laquo;Бакай Банка&raquo; Иностранные туристы — частые клиенты Кызыл-Кийского филиала «Бакай Банка»
Кто&nbsp;он, активный пользователь мобильного Интернета? Кто он, активный пользователь мобильного Интернета?
Пора меняться и&nbsp;менять минуты на&nbsp;ГИГАБАЙТЫ Интернета! Пора меняться и менять минуты на ГИГАБАЙТЫ Интернета!