Скандал с ТВЕА толкнул депутатов изменить закон о международных договорах

Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров предлагает внести поправки в закон о международных договорах. Документ выставлен на общественное обсуждение.

В справке-обосновании указано, что должны быть равные условия для сторон при заключении международных договоров при получении грантов или кредитов.

Договоры заключаются на языках сторон, то есть на иностранном и государственном языках или на иностранном и официальном. Без официального перевода возникают многочисленные вопросы о правомерности заключенного договора.

Международные договоры, заключаемые Кыргызстаном по государственному внешнему займу, должны составляться на государственном и официальном языках, а в некоторых случаях - на языке участников договора. В случаях расхождения указанных текстов международных договоров оригиналом будет считаться текст на государственном или официальном языке.