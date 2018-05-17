Неожиданно куратором энергопроектов стал коллега Максима Бакиева — экс-глава Энергохолдинга Айбек Калиев. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где третий день продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в $386 миллионов, заявила депутат Айнуру Алтыбаева.

По ее словам, экс-президент Алмазбек Атамбаев сформировал команду из единомышленников, которые прорабатывали вопрос модернизации ТЭЦ Бишкека.

«Неожиданно группа расформирована. Куратором стал бывший коллега Максима Бакиева по ЦАРИИ Айбек Калиев. Скандальные энергетические проекты начинались при нем», — сказала Айнуру Алтыбаева.

Она предложила провести аудит расходования средств. «Мы не должны махать руками после. Аудит подтвердит расходование средств, за исключением небольшой суммы в несколько миллионов долларов», — отметила депутат.

Айнуру Алтыбаева также предлагает проверить поставки угля на ТЭЦ Бишкека, так как «определенные люди заинтересованы в завозе пыли».

Айбек Калиев был освобожден от должности главы Энергохолдинга при правительстве Сапара Исакова и арестован по обвинению в коррупции в рамках уголовного расследования по делу о модернизации столичной теплоцентрали.