К 1 сентября дело об аварии на Бишкекской ТЭЦ нужно передать в суд

К 1 сентября дело об аварии на ТЭЦ нужно передать в суд. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где третий день продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в $386 миллионов, сообщил депутат Акылбек Жапаров.

По его словам, причина аварии на ТЭЦ банальна: нормальные люди сначала смотрят, есть ли в самоваре вода, а потом растапливают его.

«У нас произошло обратное. Из этого нужно сделать выводы. Не будем надевать ботинок, а потом натягивать носок. Сначала нужно принять решение по виновным в аварии, а потом определять их ответственность», — сказал Акылбек Жапаров.

Он добавил, что к 1 сентября дело нужно передать в суд, иначе доверия к правоохранительным органам не будет.