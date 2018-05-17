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Власть

Модернизация ТЭЦ. Депутаты заявляют, что их ввели в заблуждение

Депутат Исхак Пирматов сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где третий день продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в $386 миллионов, сообщил, что их ввели в заблуждение и не рассказали всей правды.

«Нам говорили, что будет новая ТЭЦ. Если бы нам сказали, что модернизируют только 30 процентов, мы бы сейчас вопросы не задавали. Нам не представили полную информацию о модернизации. Мы думали, что будет новая теплоцентраль», — сказал Исхак Пирматов.

К слову отметим, будучи министром энергетики, Осмонбек Артыкбаев неоднократно говорил о том, что Кыргызстан строит новую ТЭЦ.
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