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Власть

Сапар Исаков «крышует» китайцев, заявляют в ЖК. Бывший премьер требует доказать

Сапар Исаков требует от депутатов Жогорку Кенеша доказать, что он «крышует» китайцев. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где третий день продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в $386 миллионов, сообщил бывший премьер-министр Сапар Исаков.

Депутат Жунус уулу Алтынбек заявил, что решение о модернизации ТЭЦ Бишкека принимал именно Сапар Исаков. «Вы решали вопрос, поэтому они (китайцы) к вам и заходили», — сказал он.

«Вы докажите, что я был «крышей» китайцев. Сейчас вы просто так меня обвиняете», — возмутился Сапар Исаков.

Депутат отметил, что деньги проели, и время покажет, кто это сделал.
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