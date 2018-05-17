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Власть

Премьер-министр: В каждом селе должен быть хоть один квалифицированный фермер

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на рабочем совещании по обсуждению актуальных вопросов сельскохозяйственной отрасли страны, назвал ее одним из важнейших секторов экономики. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата правительства.

По словам премьер-министра, развитие аграрного сектора должно стать ключевым направлением в рамках реализации Года развития регионов. Мухаммедкалый Абылгазиев отметил необходимость повышать конкурентоспособность регионов через кластерное развитие и специализацию по определенным сельхозкультурам.

Премьер отметил, что проблемы отрасли остаются нерешенными на протяжении многих лет, и раскритиковал деятельность государственных органов в области сельского хозяйства, подчеркнув важность усиления взаимодействия и разъяснительной работы среди населения на местах.

Мы должны решить элементарные проблемы людей в областях и поставить перед собой реалистичные задачи. В каждом селе должен быть хотя бы один квалифицированный фермер, который мог бы стать примером для других крестьян.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев

Премьер-министр также подчеркнул, что подготовка специалистов аграрной отрасли в вузах страны проводится ненадлежащим образом, она должна вестись с учетом спроса и специфики регионов.

По его словам, Минсельхоз должен быть самым влиятельным госорганом в областях, в связи с чем подчеркнул важность усиления и повышения эффективности его деятельности.

Мухаммедкалый Абылгазиев поручил министерству в месячный срок внести на рассмотрение конкретные предложения по реформированию и повышению эффективности аграрной отрасли страны.
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