В Кыргызстане появится институт пробации. Об этом стало известно сегодня на заседании Совета по судебной реформе.

По словам вице-премьер-министра Жениша Разакова, в течение года институт пробации должен начать полноценную работу.

Пробация — это условное неисполнение назначенного наказания либо условное неназначение наказания с помещением осужденного на определенный срок под индивидуальный надзор специального должностного лица (агента, помощника, уполномоченного по пробации). Последний осуществляет контроль за поведением поднадзорного, выполнением им определенных обязанностей и условий пробации и обеспечивает проведение исправительного курса.

«Сейчас нам необходимо определить, в каких регионах будут располагаться отделения института пробации. Также создать кадровый состав», — сообщил вице-премьер-министр.

Жениш Разаков также отметил необходимость создания фонда возмещения морального ущерба пострадавшим.