Президент о необходимости проверки деклараций всех без исключения судей

«Чистые кадры — основное требование к судебной системе», — заявил сегодня президент Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета по судебной реформе.

Он отметил, что судебной системе не удалось очиститься от недобросовестных кадров.

«После обновления состава судебной системы не сократилось количество жалоб граждан к судьям. Поэтому при отборе кадров необходимо проверить и декларации о доходах и расходах всех без исключения. Также надо обратить внимание на морально-этические нормы, и требуется постоянное обучение кадров. Без честных и чистых кадров невозможно говорить о судебной реформе», — сказал президент.