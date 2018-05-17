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Власть

Сооронбай Жээнбеков инициирует ведение видеотрансляции с судебных заседаний

Президент Кыргызстана предлагает ввести обязательную процедуру видеотрансляций с судебных процессов. Об этом Сооронбай Жээнбеков заявил сегодня на заседании Совета по судебной реформе.

На всех судебных заседаниях нужно вести видеосъемку и электронное протоколирование, отметил глава государства.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что он знает о том, что цифровирование и размещение решений судов на сайте Верховного суда проходит выборочно.

Президент также отметил, что необходимо обучать судейский корпус, прокуроров, судебных исполнителей новым кодексам, вступившим в силу.
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