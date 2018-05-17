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Власть

Модернизация ТЭЦ. Депутат возмущен, бывшие премьеры не признают себя виновными

В Жогорку Кенеше третий день продолжают обсуждать заключение депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональности использования кредита в $386 миллионов.

Депутат Камчыбек Жолдошбаев возмутился, что бывшие чиновники, включая трех бывших премьер-министров, не признают своей вины. Он считает, что парламент только ратифицировал соглашение с ТВЕА, доверившись доводам правительств.

Его коллега Азизбек Турсунбаев призвал правоохранительные органы разобраться и, если вина бывших глав правительств и других чиновников будет доказана, то наказать и обязать возместить ущерб.

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