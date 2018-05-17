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Власть

Депутат Жогорку Кенеша Гульнара-Клара Самат (экс-глава ЦИК) принесла присягу

В парламенте Кыргызстана появился новый депутат. Бывшая глава ЦИК Гульнара-Клара Самат (Клара Кабилова) сегодня принесла присягу.

15 мая ЦИК официально вручил ей депутатский мандат, убедившись, что у нее нет иного гражданства.

Клара Кабилова заняла в  ЖК кресло Аиды Саляновой, приговоренной Бишкекским горсудом к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества. Ее признали виновной в злоупотреблении должностным положением в бытность министром юстиции.

Клара Кабилова, будучи главой ЦИК, на выборах в Бишкекский городской кенеш в 2008 году заявила, что ей угрожает Максим Бакиев, и покинула страну, опасаясь за свою жизнь.
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