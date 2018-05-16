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Власть

Вошь на ноге лезет на голову. Как поругались депутат и экс-премьер-министр

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в $386 миллионов, депутат Зарылбек Рысалиев поругался с экс-премьер-министром Жанторо Сатыбалдиевым.

По словам Зарылбека Рысалиева, где бы Жанторо Сатыбалдиев ни работал, возбуждают уголовные дела.

Жанторо Сатыбалдиев не согласился с этим. «Я возглавлял дирекцию по строительству трассы Бишкек — Ош. Там не было уголовных дел. В дирекции по восстановлению Оша и Джалал-Абада были нарушения, но хищения средств Счетная палата не нашла. Не нужно меня обвинять в том, чего нет. Если у вас есть факты, передайте в правоохранительные органы. Вы аксакал, и я аксакал. Вы работали в моем правительстве», — сказал он.

«Вошь на ноге лезет на голову. Материалы я передам в правоохранительные органы», — парировал в ответ Зарылбек Рысалиев.
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