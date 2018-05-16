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Власть

Базаркомами не обзывал. Жанторо Сатыбалдиев нашел для депутатов слова жестче

Экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев во время интервью журналистам Super. kg назвал депутатов Жогорку Кенеша базаркомами. Так утверждает депутат Улан Примов, который сегодня возмутился на заседании. Жанторо Сатыбалдиев опроверг обвинения. Он заявляет, что не говорил таких слов о парламентариях.

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Журналисты Super. kg выложили аудиозапись интервью. Экс-премьер-министр комментирует результаты работы депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ Бишкека и рациональному использованию кредита в $386 миллионов.

Жанторо Сатыбалдиев приводит в пример поговорку о свекрови-проститутке и отмечает, что основную часть депутатского корпуса составляют бизнесмены.

«Говорят же, «если свекровь проститутка, то сноха тоже проститутка». Я эту поговорку рассказываю в другом, своем варианте: «Если свекровь рукодельница, то сноха тоже». В сегодняшний парламент многие пришли из бизнеса, из торговли. Они свою работу ведут только по такому пути. Есть такое. Вот, например, в парламенте 2005 года во время бурных словесных баталий разве было такое? Нет. Потому что тогда в парламенте сидели государственники», — заключил Жанторо Сатыбалдиев в своем интервью.

Журналисты Super. kg, выложив аудиозапись в Сеть, позже наложили фон на слово «проститука». По этическим соображениям.

Ранее бывший премьер-министр Сапар Исаков назвал Жогорку Кенеш политическим трупом, что также возмутило депутатов, кроме Рыскелди Момбекова.
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