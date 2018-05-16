Как депутаты в 2013 году одобрили $386 миллионов на модернизацию Бишкекской ТЭЦ

Депутат Дастан Бекешев опубликовал видео с заседания Жогорку Кенеша в 2013 году, когда депутаты решили взять кредит на $386 миллионов для модернизации ТЭЦ Бишкека.

Проект представляет тогдашний министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

Постановлением правительства №649 от 2 декабря 2013 года за подписью премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева одобрен проект закона о ратификации кредитного соглашения с Эксимбанком КНР и внесен на рассмотрение парламента как неотложный.

Учитывая важность данного проекта в целях бесперебойной подачи электрической и тепловой энергии в зимний период, Жогорку Кенеш 11 декабря 2013 года одобрил его.

Президент КР 23 декабря подписал закон, на следующий день его опубликовали в газете «Эркин Тоо». В силу он вступил 3 января 2014-го.