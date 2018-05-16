Консультант по модернизации ТЭЦ получил $5,9 миллиона. У депутата есть вопросы

Консультант по модернизации ТЭЦ Бишкека получил $5,9 миллиона. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По мнению парламентария, заключение депутатской комиссии, расследовавшей причины январской аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в $386 миллионов, вызвало еще больше вопросов.

Дастана Бекешева интересует, кто принимал на баланс товары, закупленные компанией TBEA, в том числе плоскогубцы за $600? По его данным, экс-директор ТЭЦ Бишкека Омуркул уулу Нурлан ответил, что он их на баланс не принимал.

Депутат направил запросы в ОАО «Электрические станции» и получил приказы от 8 декабря 2017 года № 884 и 29 декабря 2017-го № 948 за подписью Омуркул уулу Нурлана.

Омуркул уулу Нурлан поручает бухгалтеру принять на баланс основные средства, запасные части и инструменты, то есть плоскогубцы, купленные за $640, приняты человеком, который публично обманул депутатов и граждан.

Дастан Бекешев недоумевает, почему многих лиц, связанных с модернизацией ТЭЦ города, вызывают на допросы, заключают под стражу, а экс-директор теплоцентрали пока на свободе.

«В заключении депутатской комиссии говорится, что мы заключили контракт с TBEA по типу EPC, то есть «под ключ». Это значит, что только TBEA покупает товары, услуги, работы, а мы не вправе вмешиваться, соглашаться или не соглашаться с ценой на товары, мониторить вид покупаемых товаров. Но почему-то акцент делается снова на плоскогубцах. Лучше бы задаться вопросом, что сделал такого консультант по данному проекту, который снял за свои работы $5,9 миллиона», — предлагает депутат.

Как отмечает Дастан Бекешев, кредитные средства даже не поступали в Кыргызстан, они были на счетах Министерства финансов, открытых в Экспортно-импортном банке Китая, и оттуда напрямую переводились в TBEA.

То есть если в ходе модернизации ТЭЦ Бишкека была коррупция, то это без посадок руководителей компании не докажешь, а это уже международный скандал. Дастан Бекешев

«В заключении депутатской комиссии указывается, что Кыргызская Республика руководствовалась лишь нотами канцелярии советника по торгово-экономическим вопросам при Посольстве КНР, при этом мы не переписывались с правительством КНР. Почему-то депутатская комиссия не захотела выяснить статус канцелярии. Канцелярия советника по торгово-экономическим вопросам при Посольстве КНР в КР является представительством Министерства коммерции КНР, и именно через это представительство КНР ведет переговоры с КР о грантах и кредитах», — отмечает Дастан Бекешев.

По его мнению, сложно будет доказать коррупцию при модернизации Бишкекской ТЭЦ.

«Коррупция могла быть на стадии переговоров, когда наши управленцы могли договориться об откатах, либо на стадии модернизации, когда могли попросить взять в субподрядчики «свои» компании», — предполагает депутат.