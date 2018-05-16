Я же не называю вас Сатыбалдиев. Депутат призывает экс-чиновников к субординации

Между депутатом Кожобеком Рыспаевым и экс-премьер-министром Жанторо Сатыбалдиевым произошла перепалка на заседании Жогорку Кенеша, где продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в $386 миллионов.

Кожобек Рыспаев отметил, что в постановлении правительства не указаны фамилии депутатов, которые должны были ехать в Китай на переговоры.

«Однако вы говорите, что включили в группу депутатов. Министр энергетики позвонил нам, сказал, что нужны деньги на модернизацию ТЭЦ, нужно ехать в Китай. В комитете много депутатов, не только Рыспаев. Зачем вы так говорите? Я же не говорю вам Сатыбалдиев», — сказал нардеп.

Жанторо Сатыбалдиев отметил, что ОАО «Электрические станции» было поручено организовать выезд в Китай для продолжения переговоров. «Жогорку Кенеш не является подотчетным правительству органом. Фамилии дали в ЖК», — пояснил он.