Базарные люди. Депутаты парламента возмущены, что их назвали базаркомами

Депутаты возмущены, что их назвали базаркомами. Инцидент произошел сегодня на заседании, где продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в $386 миллионов.

Депутат Улан Примов зачитал отрывок из интервью, в котором экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев назвал депутатов «людьми с базара».

Сам Жанторо Сатыбалдиев с этим не согласился и счел, что слова вырваны из контекста.

«Я за руку не держал журналиста. Я сказал, что депутаты, которые живут в рыночной экономике, — предприниматели, знают систему. Как журналист написал, я не читал», — сказал он.

Он несколько раз извинился перед депутатами за свое интервью.