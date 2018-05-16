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Власть

Чтобы Атамбаев не рассердился. Депутат о том, как его вызывал Сапар Исаков

Депутат Жогорку Кенеша рассказал о том, что Сапар Исаков просил его не поднимать шума из-за модернизации ТЭЦ. Об этом сегодня на заседании, где продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в $386 миллионов, сообщил Кожобек Рыспаев.

По его словам, когда сдали в эксплуатацию ТЭЦ Бишкека, комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию провел выездное заседание.

«Премьер-министр Сапар Исаков вызвал к себе и спросил, почему я поднимаю вопрос, якобы нарушится дружба между Кыргызстаном и Китаем. Я поднимал вопрос на заседании фракции СДПК, так как никто не давал цен по модернизации. Сапар Исаков сказал: «Я же говорил, что надо поднимать вопрос с доказательствами. Алмазбек Шаршенович сердится», — сказал он.

Сапар Исаков подтвердил, что такой разговор был на самом деле. Но речь шла про то, что сначала нужно доказать нарушение. А про то, что Алмазбек Атамбаев сердится, речи не было.
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