Банковский счет для поступления средств от борьбы с коррупцией открывают в КР

В Кыргызстане будет открыт специальный банковский счет для денежных средств, поступающих в ходе борьбы с коррупцией. Такое решение принял президент Кыргызстана, сообщила пресс-служба.

Сооронбай Жээнбеков в целях повышения эффективности борьбы против коррупции и улучшения прозрачности поручил решить вопросы, связанные с открытием специального банковского счета для учета, хранения и дальнейшего использования денежных средств, возмещенных правоохранительными органами в ходе расследования уголовных дел коррупционного характера и взысканных при исполнении судебных приговоров по ним.

Заместитель руководителя аппарата президента КР Алмамбет Салиев провел совещание при участии руководителей органов прокуратуры, ГКНБ, Министерства внутренних дел, Министерства финансов, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, Национального банка КР, где были обсуждены вопросы, связанные с открытием специального банковского счета.

Правительству рекомендовано проработать нормативно-правовые вопросы открытия специального банковского счета для этих целей.