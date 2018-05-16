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Власть

Международный аудит модернизации ТЭЦ. Мнения в Жогорку Кенеше разделились

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в $386 миллионов, мнения депутатов о проведении международного аудита разделились.

Депутат Талант Мамытов отметил, что бывший премьер-министр Сапар Исаков занял пост летом, под его руководством шла подготовка к зиме. Он предложил провести международный аудит, чтобы установить, насколько рационально использованы кредитные средства.

Сапар Исаков ответил, что когда начались проблемы, он взял на себя ответственность. «Я никогда этого не избегал и не говорил, что кто-то должен отвечать, а не я. Нужно расследовать все, провести международный аудит. Только он может установить, какая реальная стоимость модернизации ТЭЦ. С этим я согласен», — сказал он.

Однако депутат Алтынбек Сулайманов отметил, что на аудит уже нет ни времени, ни денег.

«Это нужно было делать параллельно. Сейчас мы потратим деньги. Время сыграет только на пользу виновных», — пояснил он.
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