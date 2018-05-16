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Власть

Обсуждение отчета комиссии по расследованию аварии на ТЭЦ Бишкека продолжается

Экс-глава правительства КР Жанторо Сатыбалдиев просил премьер-министра Китая пересмотреть условия соглашения с Эксимбанком. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в $386 миллионов.

«По привлечению инвестиций правительство действовало в рамках закона. Я в этом уверен», — сказал Жанторо Сатыбалдиев.

Депутат Сайдулла Нышанов отметил, что правительство не знало о возникшей проблеме. «В прошлом году вы говорили, что ТВЕА не согласилась с вашим мнением. Почему вы не озвучили проблему? Правительство должно было пойти на решительные шаги», — пояснил он.

«В 2013 году я обратился к премьер-министру Китая, сообщив о том, что условия соглашения сложные, и просил пересмотреть кредитование. Нам удалось снизить процентные ставки. К тому же получили грант, только после этого подписали соглашение», — ответил Жанторо Сатыбалдиев.
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