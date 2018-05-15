20:51
USD 68.41
EUR 81.98
RUB 1.11
Власть

Владимир Путин открыл мост через Керченский пролив

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мост соединил Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в Европе (19 километров), потеснив знаменитый мост Васко да Гама в столице Португалии протяженностью 17,2 километра.

Стоимость строительства составила 6,9 миллиарда рублей. Пропускная способность перехода — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн груза в год.

Автомобильное движение по мосту запустят 16 мая. Это на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока. Первыми по мосту проедут жители Крыма и Кубани. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону.

Движение поездов откроется позже — в 2019 году.
Ссылка:
просмотров: 368
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы в России в 2017-м совершили 193 тысячи административных нарушений
Группа «Хулиганы». Дети кыргызских мигрантов объединяются и грабят
В 2017 году Россия потратила $1,2 миллиарда на помощь разным странам
Первый легальный бордель открывается в России
Кыргызстан заинтересован в урегулировании конфликта между Россией и ЕС
Как извлечь выгоду из сотрудничества с Россией, решали в городе Ош
Как Россия будет работать с соотечественниками, рассказал член Совета федерации
В Красноярске отпустили пьяного шофера машины консульства Кыргызстана
Хитрый фургон. Кыргызстанец пытался тайком провезти в Россию 20 мигрантов
Сергей Лавров высоко оценил взаимодействие России и стран Центральной Азии
Популярные новости
Стоит&nbsp;ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса Стоит ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса
У&nbsp;чиновника аппарата президента Кыргызстана выявили казахское гражданство У чиновника аппарата президента Кыргызстана выявили казахское гражданство
Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан
В&nbsp;список чиновников, ответственных за&nbsp;модернизацию ТЭЦ, включили Сапара Исакова В список чиновников, ответственных за модернизацию ТЭЦ, включили Сапара Исакова
Бизнес
ЦУМ &laquo;Айчурек&raquo;: Мы&nbsp;постоянно работаем над улучшением территории торгового центра ЦУМ «Айчурек»: Мы постоянно работаем над улучшением территории торгового центра
Всего 1&nbsp;сом за&nbsp;мегабайт в&nbsp;роуминге в&nbsp;Турции и&nbsp;Саудовской Аравии! Всего 1 сом за мегабайт в роуминге в Турции и Саудовской Аравии!
MegaCom продолжает расширять сеть 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom продолжает расширять сеть 4G по всему Кыргызстану
Выгодные кредиты для бизнеса от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Выгодные кредиты для бизнеса от «Бакай Банка»