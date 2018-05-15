Председатель ФУГИ признал, что не помнит критериев оценки госпредприятий

Председатель Фонда по управлению госимуществом Ренат Тулебердиев признал, что не помнит критериев оценки деятельности госпредприятий и акционерных обществ. Об этом он сообщил на заседании парламентского комитета по экономике и фискальной политике.

Депутат Гульшат Асылбаева поинтересовалась, как оценивают эффективность работы объектов госимущества. Председатель ответил, что ФУГИ разработал восемь специальных критериев, но назвать их не смог.

Странно, что вы не помните восемь показателей. Люди таблицу умножения помнят. Гульшат Асылбаева

«Таблицу умножения с первого класса изучаем. А критерии разработали недавно. Тем более у меня в голове очень много информации», — заявил Ренат Тулебердиев.