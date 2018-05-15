Осенне-зимний период 2017/18 прошел спокойно, не считая аварии на ТЭЦ Бишкека. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, компании были готовы к зиме, своевременно заготовлен уголь, цены на топливо для населения сдерживались. Единственной проблемой стала авария на столичной теплоцентрали в январе 2018-го.

Однако депутаты считают, что это далеко не единственная проблема. К примеру, была закрыта трасса Бишкек — Ош. Кубатбек Боронов пояснил, что своевременно дорогу не очистили, поэтому образовались пробки. Но и движение интенсивное, а также нет культуры вождения.