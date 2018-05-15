Сохранять архитектурное наследие при ремонте школ обещает мэр Албек Ибраимов

Техническое состояние — первое, чему уделяется внимание при отборе школ для проведения капитального ремонта. Об этом ИА «24.kg» рассказал мэр Бишкека Албек Ибраимов.

«Например, здание школы № 44, в котором сейчас проходит капитальный ремонт, было построено в 1949 году. Полный износ практически. Сейчас мы заканчиваем одно крыло здания, осенью начнем работы в другом», — сказал он.

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По словам Албека Ибраимова, при принятии решения о капитальном ремонте приоритетным условием являются также число учеников, загруженность школы.

«Проводить капитальный ремонт намного дешевле, чем строить новую школу. При этом по завершении работ качественное состояние старой капитально отремонтированной и новой школ практически не отличается. Например, капитальный ремонт школы № 25 площадью почти 7 тысяч квадратных метров обошелся городской казне в 96 миллионов сомов. На строительство примерно такой же по площади школы со всей инфраструктурой в жилмассиве «Ак-Ордо» ушло 247 миллионов сомов», — объяснил Албек Ибраимов.

По его словам, при ремонте школ сохраняется исторический вид зданий, что также немаловажно для сохранения городской истории и архитектурного наследия.