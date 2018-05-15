Каждая вторая проверка в Кыргызстане выявляет нарушение на опасном производстве

Каждая вторая проверка выявляет нарушение на опасном производстве. Об этом стало известно сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов рассказал о разработанных правилах промышленной безопасности опасных производственных объектов.

По информации Государственной экологической и технической безопасности, в 2017 году проведены 1 тысяча 34 проверки, 176 — внеплановых. В их ходе выявлено 571 нарушение, 78 предприятий приостановили производство. 318 человек привлечены к ответственности, взыскано более 2 миллионов сомов штрафов.

По республике насчитывается 1 тысяча 162 опасных объекта.