Сколько депутатов должно быть в ЖК? Конституцию опять предлагают переписать

Экс-генеральный прокурор Азимбек Бекназаров сотоварищи предлагает поменять Конституцию. Об этом он заявил ИА «24.kg».
По его словам, прошло заседание инициативной группы, которая намерена сначала опубликовать законопроект с предлагаемыми изменениями в Основной закон страны, а затем объявить сбор подписей для проведения рефрендума.
На всенародное голосование Азимбек Бекназаров предлагает вынести один вопрос: какую форму правления выбирают кыргызстанцы?
Азимбек Бекназаров также предлагает узаконить институт народного курултая. Перед народным курултаем должны отчитываться депутаты ЖК, поскольку в состав первого будут входить избиратели.
Бывший член временного правительства также предлагает сократить количество депутатов Жогорку Кенеша со 120 до 60.
Конституцию страны в Кыргызстане меняли уже десять раз. Последний — в 2016 году.