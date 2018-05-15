Сколько депутатов должно быть в ЖК? Конституцию опять предлагают переписать

Экс-генеральный прокурор Азимбек Бекназаров сотоварищи предлагает поменять Конституцию. Об этом он заявил ИА «24.kg».

По его словам, прошло заседание инициативной группы, которая намерена сначала опубликовать законопроект с предлагаемыми изменениями в Основной закон страны, а затем объявить сбор подписей для проведения рефрендума.

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На всенародное голосование Азимбек Бекназаров предлагает вынести один вопрос: какую форму правления выбирают кыргызстанцы?

Азимбек Бекназаров также предлагает узаконить институт народного курултая. Перед народным курултаем должны отчитываться депутаты ЖК, поскольку в состав первого будут входить избиратели.

Бывший член временного правительства также предлагает сократить количество депутатов Жогорку Кенеша со 120 до 60.

«120 депутатов — это очень много для маленького Кыргызстана. Пусть их будет 60 человек. Избираться они должны по одномандатным округам. Судьи местных судов должны избираться депутатами местных кенешей. Для внесения этих изменений и создана инициативная группа», — сказал Азимбек Бекназаров.

Конституцию страны в Кыргызстане меняли уже десять раз. Последний — в 2016 году.