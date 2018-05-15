Насколько ОАО «Востокэлектро» нуждается в кредите, выясняют депутаты парламента

Сегодня комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша повторно рассмотрел ратификацию соглашения с ЕБРР на выделение 6 миллионов евро ОАО «Востокэлектро». Вопросы вновь возникли.

Депутат Исхак Пирматов отметил, что на прошлом заседании энергетики не смогли ответить на вопросы. «Сегодня мы опять их задаем. В отдельных районах Нарынской области потери достигают 20 процентов, норматив же потерь 14 процентов. Кто определил эту норму? Энергетики уверяют, что благодаря замене кабельных линий будет экономия электричества. Но насколько необходимы новые кабели? Если не будет достигнута экономия, как мы вернем долг?» — спросил он.

Заместитель главы Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Азамат Оморов отметил, что будут установлены счетчики предоплаты, протянуты новые кабельные линии. По соглашению Европейский банк реконструкции и развития на реабилитацию ОАО «Востокэлектро» выделяет кредит в 4 миллиона евро, грант в 2 миллиона евро. Срок предоставления кредита — 15 лет, льготный период — 3 года.

Министр финансов Адылбек Касымалиев добавил, что все распредкомпании всегда вовремя расплачивались с долгами. «Если «Востокэлектро» не выплатит, будем закладывать деньги в бюджете», — сказал он.