Сооронбай Жээнбеков о развитии ЕАЭС: Есть достижения, но есть и проблемы

«Евразийская интеграция была и остается приоритетным направлением во внешнеэкономической политике Кыргызской Республики», - заявил Сооронбай Жээнбеков в городе Сочи (Россия) на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
«Несмотря на позитивные изменения, нам предстоит решить еще немало вопросов, в том числе путем совершенствования положений союзного договора. Необходимо стремиться к обеспечению равных прав и социальных гарантий трудящихся-мигрантов в нашем интеграционном объединении. В период своего председательства мы проделали значительную работу в рамках союза по созданию условий для успешного ведения бизнеса и устранения внутренних ограничений в торговле. Наглядным подтверждением позитивных результатов наших совместных усилий в данном направлении является рост объема взаимной торговли государств-членов в 2017 году на 26 процентов», - отметил Сооронбай Жээнбеков.
Глава государства подчеркнул, что особого внимания заслуживает вопрос своевременного выполнения поставленных задач в рамках цифровой повестки.
«Необходимо учитывать потенциал стран ЕАЭС по внедрению цифровых технологий по маркировке и отслеживанию товаров. Считаю, что механизмы прослеживаемости должны быть синхронизированы и внедряться поэтапно, особенно с учетом нагрузки на малый и средний бизнес», - отметил Сооронбай Жээнбеков.
Он также обратил внимание на тенденцию ужесточения так называемых торговых войн во всем мире.
«Нарастание геополитической напряженности может подорвать все результаты, которые мы достигли в рамках евразийской интеграции, - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков. - Мы должны уйти от внутренней конкурентной борьбы и совместно действовать на международной арене. Только углубляя и расширяя нашу интеграцию, мы можем раскрыть весь имеющийся экономический потенциал наших стран».
Вместе с тем Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность, что совместная работа по расширению торгово-экономических связей Евразийского экономического союза с третьими странами, в том числе Китаем, Индией и Сингапуром, имеет стратегическое значение.
Большим шагом в сфере предоставления услуг в рамках ЕАЭС стало включение в единый рынок предоставление услуг туроператоров и турагентств. Важно продолжить работу по созданию единого рынка услуг.
Он подчеркнул, что нужно двигаться вперед, но все еще имеются вопросы, которые не решаются со дня присоединения КР к ЕАЭС.
«Говоря о препятствиях и барьерах, хотим сказать, что необходимо наделить комиссию дополнительными компетенциями для оперативного решения спорных ситуаций в передвижении товаров. Комиссия должна проявлять активность и твердость для урегулирования проблемных вопросов, возникающих между государствами-участниками союза», - отметил Сооронбай Жээнбеков.
Президент КР обратил внимание на вопросы бюрократизации в органах ЕАЭСи отметил, что принятие решений в рамках союза должно быть быстрым, гибким и мобильным. Процесс должен быть прозрачным и понятным, в том числе и для бизнеса, который за поддержкой обращается в Евразийскую экономическую комиссию.
«Комиссия должна эффективно разрешать конфликтные ситуации и контролировать выполнение соответствующих обязательств. Предлагаю поручить комиссии разработать конкретные предложения в данном направлении и представить их на наше решение», - сказал он.