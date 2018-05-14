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Власть

Армения настроена на конструктивную работу с Кыргызстаном

Фото аппарата президента КР. Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Сооронбай Жээнбеков поздравил Никола Пашиняна с избранием на должность премьер-министра Республики Армении.

«Убежден, что дружеские отношения между нашими странами будут укрепляться и развиваться», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность за поздравления и отметил, что рад знакомству.

«Мы настроены на конструктивную работу не только в рамках ЕАЭС, но в двустороннем порядке. Традиционно дружеские отношения с Кыргызстаном будут укрепляться», — подчеркнул Никол Пашинян.
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