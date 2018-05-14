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Власть

Владимир Путин отметил развитие сотрудничества между Россией и Кыргызстаном

Сотрудничество России и Киргизии неплохо развивается по ряду традиционных направлений. Об этом заявил сегодня на встрече с Сооронбаем Жээнбековым президент РФ Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

Владимир Путин отметил, что рад возможности обсудить насущные вопросы. «На мой взгляд, есть о чем поговорить, хорошие примеры сотрудничества есть. У нас ряд направлений, которыми мы занимаемся традиционно, и в целом они двигаются неплохо, на мой взгляд», — сказал он.

Глава Кыргызстана поблагодарил Владимира Путина за встречу и возможность обсудить вопросы сотрудничества. «В первую очередь я хочу поздравить вас с официальным вступлением в должность президента РФ. Под вашим руководством Россия добилась важных, больших успехов. Я убежден, под вашим руководством Россия еще больше добьется успехов в своем развитии, во внутренней и внешней политике», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что с начала года активизировался диалог двух стран практически на всех направлениях и уровнях сотрудничества.

Я еще раз хочу подтвердить курс Кыргызстана на усиление многостороннего взаимодействия с нашим стратегическим партнером, главным союзником — Россией.

Сооронбай Жээнбеков

Напомним, сегодня в Сочи состоится заседание Высшего евразийского экономического совета. Перед его началом Владимир Путин проведет двусторонние встречи с президентами стран — участниц объединения.
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