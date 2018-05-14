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Власть

Санкции западных стран в отношении России не сказываются на Кыргызстане

Санкции, введенные западными странами в отношении России, не сказываются на Кыргызстане. Об этом президент КР Сооронбай Жээнбеков рассказал в интервью ТАСС.

Он отметил, что Кыргызстан внимательно следит за ситуацией, которая сложилась в отношениях России с западными странами. «Россия — наш основной стратегический партнер, член ЕАЭС и других объединений, в которых также участвует Кыргызстан. У нас с РФ тесные политические, экономические и гуманитарные связи. Свыше 600 тысяч наших граждан работает в России, и денежные переводы мигрантов являются весомой поддержкой для экономики нашей страны. Россия является одним из основных торговых партнеров Кыргызстана, поэтому экономическая ситуация в ней в той или иной степени отражается на нашей экономике», — пояснил Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, пока санкции не оказывают существенного влияния на товарооборот с Россией и обменный курс национальной валюты. «Тем не менее мною было поручено Нацбанку совместно с правительством определить каналы и степень влияния санкций на экономику Кыргызстана. И проработать план совместных мероприятий на случай негативного воздействия ситуации в России на нашу экономику и предпринимателей, занимающихся импортом и экспортом товаров», — сказал глава КР.

В то же время ситуация, связанная с контрсанкциями, открывает перед странами союза ряд определенных перспектив и возможностей относительно диверсификации производства, сотрудничества с третьими странами.

Сооронбай Жээнбеков

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