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Власть

Президент России поздравил кыргызстанцев с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил Сооронбая Жээнбекова и всех граждан Кыргызстана с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил отдел информационной политики главы государства.

«9 Мая — священный праздник для народов России и Кыргызстана. В этот день мы отдаем дань уважения нашим отцам и дедам, героически сражавшимся на фронтах, самоотверженно трудившимся в тылу, спасшим Родину и все человечество от фашизма», — говорится в поздравлении.

«Уверен, что их бессмертный подвиг будет жить в веках, оставаясь прочным фундаментом для дальнейшего укрепления стратегического российско-киргизского партнерства и союзничества», — отметил Владимир Путин в телеграмме.

Президент России передал проживающим в Кыргызстане ветеранам войны слова глубокой признательности и пожелания доброго здоровья, благополучия, счастья и долголетия.
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