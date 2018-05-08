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Власть

Президент поздравил Дмитрия Медведева с избранием главой правительства России

Сооронбай Жээнбеков поздравил Дмитрия Медведева с назначением на пост председателя правительства Российской Федерации.

«Оказанное вам высокое доверие главой государства и депутатами Государственной думы является ярким свидетельством признания ваших заслуг в обеспечении стабильного социально-экономического развития страны, а также громадного опыта и профессионализма в государственном управлении. Особо хотел бы отметить ваш личный вклад в укрепление и развитие кыргызско-российского союзничества и стратегического партнерства. Убежден, что совместными усилиями мы продолжим наращивать взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызстаном и Россией во благо наших стран», — говорится в тексте поздравления президента КР.
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