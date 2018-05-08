Брат Икрамжана Илмиянова работает в ГКНБ. Его перевели в Нарынскую область

Брата экс-советника Алмазбека Атамбаева из центрального аппарата Госкомитета национальной безопасности перевели в управление в Нарынской области. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники.

Уточняется, что 30-летний Зулхайнар Саттарович Илмиянов назначен оперуполномоченным в Управление ГКНБ КР в Ат-Башинском районе.

ИА «24.kg» обратилось с запросом в Госкомитет национальной безопасности. В ведомстве ответили, что не могут предоставить данные.

«В соответствии с перечнем главнейших сведений, составляющих государственные секреты, утвержденный постановлением правительства КР от 7 июня 1995 года, сведения по вопросам штатной и списочной численности ГКНБ отнесены к категории государственной тайны и имеют гриф «Совершенно секретно».

В ГКНБ отметили, что разглашение несанкционированных сведений о персональных данных сотрудников органов национальной безопасности влечет за собой ответственность.