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Власть

Повар главы Израиля оскорбил премьер-министра Японии, подав десерт в ботинке

Фото Stmegi. Ужин премьер-министров Израиля и Японии

Израиль оскорбительно отнесся к прибывшему с официальным визитом премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Так, личный повар премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подал десерт в ботинке, написала газета The Jerusalem Post.

«Это глупое и бестактное решение. Нет ничего более презренного в японской культуре, чем обувь. Это все равно что подавать еврейским гостям шоколадные конфеты в блюдце в форме свиньи», — отметило издание.

Сотрудник японской дипломатической миссии заявил, что находит жест шеф-повара Моше Сегева оскорбительным по отношению к Синдзо Абэ. Он отметил, что если это шутка, то он не считает ее смешной.
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