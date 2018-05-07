Поделился опытом. Сооронбай Жээнбеков навестил ветерана войны

Президент Сооронбай Жээнбеков навестил ветерана войны, Героя Социалистического Труда Корчубека Акназарова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, президент поздравил ветерана с наступающим Днем Победы и поблагодарил за все, что он сделал для страны.

«Благодаря таким людям, как вы, мы сегодня празднуем День Победы. Благодаря вашему поколению наша страна справилась с трудностями послевоенных лет. Вернувшись после победного окончания войны, вы самоотверженно трудились во благо страны», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент Сооронбай Жээнбеков пообщался с ветераном и его семьей за чаем, поинтересовался, в чем нуждается участник Великой Отечественной войны. Разговор коснулся проблем аграрного сектора, развития регионов, текущей общественно-политической ситуации в стране.

Глава государства отметил, что наставления и советы Корчубека Акназарова имеют особую ценность с учетом его опыта и знаний. «Ваш жизненный опыт, трудолюбие, скромность являются образцом того, каким должен быть нынешний руководитель», — подчеркнул президент.

Участник Великой Отечественной войны Корчубек Акназаров поделился историями военных лет, рассказал о тяжелых испытаниях, которые прошел народ в военные и послевоенные годы.

Ветеран пожелал кыргызстанцам быть сплоченными, беречь мир и согласие в стране и подарил главе государства свою книгу «Омурдогу ак жол».

Как сообщается, фронтовик Корчубек Акназаров воевал на 1-м Белорусском фронте. Дошел до Варшавы, при переправе через Вислу был ранен. В 1946 году, вернувшись с войны, он начал свою трудовую деятельность завучем школы имени К.Маркса в Чаткальском районе. Всю свою жизнь посвятил партийной работе и помогал людям. Более 30 лет находился на руководящих постах — работал первым секретарем Ак-Талинского, Жумгальского и Кочкорского районных комитетов Компартии Киргизии.