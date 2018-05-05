Президенты Кыргызстана и Казахстана обсудили реализацию сотрудничества

Состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

По данным пресс-службы главы государства, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, практической реализации ранее достигнутых договоренностей. В ходе переговоров собеседники также обсудили вопросы укрепления взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Стоит отметить, что 14 мая в Сочи (Россия) состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Накануне Нурсултан Назарбаев по телефону обсуждал повестку дня с российским лидером Владимиром Путиным.





