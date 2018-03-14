17:30
USD 68.18
EUR 84.09
RUB 1.20
Власть

В парламенте Кыргызстана требуют не унижать инвалидов

В парламенте Кыргызстана при обсуждении законопроекта о выплате пособий малоимущим семьям, воспитывающим ребенка с ограниченными возможностями здоровья, вице-спикер Мирлан Бакиров заявил, что в стране унижают инвалидов.

По его словам, нет нужды для детей, страдающих тяжелыми и неизлечимыми недугами, проходить ежемесячно обследование, чтобы получить 900 сомов в виде помощи государства. «Это просто издевательство. У такого ребенка за месяц рука не вырастет», — сказал Мирлан Бакиров.

Его поддержал коллега Кенжебек Бокоев. Он добавил, что закон старый, 2009 года, и новшеств в нем нет. Он указал, что суйунчу выплачивать богатым семьям не следует. Это помощь только бедным.

Нардепы поднимали вопрос увеличения размера суйунчу до 5 тысяч сомов. Но министр труда и социального развития Таалайгуль Токтакунова отметила, что денег нет.

Член фракции СДПК Аида Касымалиева отметила, что правительство свои недоработки свалило на них, народных избранников. «У вас же было время отрегулировать вопрос выдачи суйунчу. С нами не согласовали, обвели, как детей, вокруг пальца и внесли новый закон, который в итоге работает с пробуксовкой. Необходимо документ доработать, чтобы не было коллапса», — сказала Аида Касымалиева.

Нардеп Карамат Орозова отметила, что закон в нынешнем виде не должен работать, так как порождает коррупцию. «Получается, мы экономим на детях и пособиях. Таалайгуль Токтакунова просто в телезвезду превратилась», — упрекнула главу профильного ведомства нардеп.

Всего в стране шесть тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ссылка:
просмотров: 422
Версия для печати
Материалы по теме
Почему их сдают? У 95 процентов детей, проживающих в детдомах, есть родители
Депутату рассказали, сколько нужно денег на поддержку семей, где живут инвалиды
В парламенте рассказали, какова себестоимость электроэнергии
Энергетики молчат. Почему не вводят дифференцированный тариф на электричество
Из-за законопроекта о пособиях спикеру Жогорку Кенеша сделали замечание
Чиновники объяснили, почему не индексируют пособия для малоимущих в Кыргызстане
Правительство передумало. Вместо нового закона о госпособиях инициирует другой
Кинофестиваль на Иссык-Куле одобрили в парламенте. Осталось найти деньги
Выговор от премьера получил, а толку? В ЖК тоже критикуют главу Минсельхоза
В парламенте придумали, как бороться с пробками в Бишкеке
Популярные новости
День выговоров и&nbsp;увольнений. Наказаны более десятка чиновников Кыргызстана День выговоров и увольнений. Наказаны более десятка чиновников Кыргызстана
Владимир Путин на&nbsp;медведе. Президент России рассказал о&nbsp;фотографии Владимир Путин на медведе. Президент России рассказал о фотографии
О&nbsp;чем будет говорить Алмазбек Атамбаев? В&nbsp;СДПК определились с&nbsp;датой съезда О чем будет говорить Алмазбек Атамбаев? В СДПК определились с датой съезда
Шеф в&nbsp;гневе. Премьер-министр уволил еще двух сотрудников аппарата правительства Шеф в гневе. Премьер-министр уволил еще двух сотрудников аппарата правительства
Бизнес
Безлимитный Интернет и&nbsp;бесплатные звонки&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;подарок! Безлимитный Интернет и бесплатные звонки — теперь в подарок!
Примите участие во&nbsp;Всемирной неделе денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Примите участие во Всемирной неделе денег с «Бакай Банком»
Ваш телевизор станет УМНЫМ с&nbsp;Android-приставкой O!TV Ваш телевизор станет УМНЫМ с Android-приставкой O!TV
MegaCom активно увеличивает список роуминговых партнеров MegaCom активно увеличивает список роуминговых партнеров