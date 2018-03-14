В парламенте Кыргызстана требуют не унижать инвалидов

В парламенте Кыргызстана при обсуждении законопроекта о выплате пособий малоимущим семьям, воспитывающим ребенка с ограниченными возможностями здоровья, вице-спикер Мирлан Бакиров заявил, что в стране унижают инвалидов.

По его словам, нет нужды для детей, страдающих тяжелыми и неизлечимыми недугами, проходить ежемесячно обследование, чтобы получить 900 сомов в виде помощи государства. «Это просто издевательство. У такого ребенка за месяц рука не вырастет», — сказал Мирлан Бакиров.

Его поддержал коллега Кенжебек Бокоев. Он добавил, что закон старый, 2009 года, и новшеств в нем нет. Он указал, что суйунчу выплачивать богатым семьям не следует. Это помощь только бедным.

Нардепы поднимали вопрос увеличения размера суйунчу до 5 тысяч сомов. Но министр труда и социального развития Таалайгуль Токтакунова отметила, что денег нет.

Член фракции СДПК Аида Касымалиева отметила, что правительство свои недоработки свалило на них, народных избранников. «У вас же было время отрегулировать вопрос выдачи суйунчу. С нами не согласовали, обвели, как детей, вокруг пальца и внесли новый закон, который в итоге работает с пробуксовкой. Необходимо документ доработать, чтобы не было коллапса», — сказала Аида Касымалиева.

Нардеп Карамат Орозова отметила, что закон в нынешнем виде не должен работать, так как порождает коррупцию. «Получается, мы экономим на детях и пособиях. Таалайгуль Токтакунова просто в телезвезду превратилась», — упрекнула главу профильного ведомства нардеп.

Всего в стране шесть тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.