В парламенте Кыргызстана требуют не унижать инвалидов

В парламенте Кыргызстана при обсуждении законопроекта о выплате пособий малоимущим семьям, воспитывающим ребенка с ограниченными возможностями здоровья, вице-спикер Мирлан Бакиров заявил, что в стране унижают инвалидов.
По его словам, нет нужды для детей, страдающих тяжелыми и неизлечимыми недугами, проходить ежемесячно обследование, чтобы получить 900 сомов в виде помощи государства. «Это просто издевательство. У такого ребенка за месяц рука не вырастет», — сказал Мирлан Бакиров.
Его поддержал коллега Кенжебек Бокоев. Он добавил, что закон старый, 2009 года, и новшеств в нем нет. Он указал, что суйунчу выплачивать богатым семьям не следует. Это помощь только бедным.
Нардепы поднимали вопрос увеличения размера суйунчу до 5 тысяч сомов. Но министр труда и социального развития Таалайгуль Токтакунова отметила, что денег нет.
Нардеп Карамат Орозова отметила, что закон в нынешнем виде не должен работать, так как порождает коррупцию. «Получается, мы экономим на детях и пособиях. Таалайгуль Токтакунова просто в телезвезду превратилась», — упрекнула главу профильного ведомства нардеп.
Всего в стране шесть тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.