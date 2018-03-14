Сооронбай Жээнбеков примет участие во встрече глав центральноазиатских стран

Президент КР Сооронбай Жээнбеков по приглашению Нурсултана Назарбаева 15 марта вылетит в город Астану. Об этом на брифинге сообщил завотделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков.

По его словам, в столице Казахстана пройдет консультативная встреча глав государств пяти стран Центральной Азии.

«Встреча проходит по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Главы государств обсудят вопросы сотрудничества и безопасности, встреча будет способствовать укреплению политического диалога, научно-технических, культурно-гуманитарных и торгово-экономических связей», — сказал Данияр Сыдыков.

Президенты намерены ежегодно встречаться в формате пяти стран накануне крупных региональных мероприятий.

«Эта встреча проходит перед праздником Нооруз. Для стран нашего региона это праздник единства, благополучия и возрождения», — отметил он.

У Сооронбая Жээнбекова также запланирована двусторонняя встреча с президентом Казахстана.