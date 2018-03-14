Почему их сдают? У 95 процентов детей, проживающих в детдомах, есть родители

У 95 процентов детей, проживающих в детских домах и интернатах, есть родители. Об этом сообщила сегодня на заседании парламента министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова.

По ее словам, в год на содержание одного ребенка уходит 12-14 тысяч сомов, но 75 процентов из этой суммы забирает администрация интерната, поэтому правительство намерено открывать для воспитанников депозитные счета.

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Сегодня в парламенте обсуждают законопроект о пособиях для малоимущих семей, где воспитываются дети-инвалиды.

Ежегодно, как пояснили в Минсоцразвития, число таких детей увеличивается на 400 человек.

Всего в стране 6 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.