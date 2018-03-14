Депутату рассказали, сколько нужно денег на поддержку семей, где живут инвалиды

Депутат Дастан Бекешев спросил на пленарном заседании у министра труда и социального развития, сколько денег нужно на поддержку малоимущих семей, где воспитываются дети-инвалиды.

По словам Таалайкуль Исакуновой, необходимо 400 миллионов сомов, при том, что за уход за ребенком с инвалидностью I группы предусматривается 3 тысячи сомов, II — 2,5 тысячи и III — 2 тысячи сомов. Но сейчас таких денег нет.

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Таалайкуль Исакунова пояснила, что повысить размер пособия действительно очень сложно: нет денег. Она добавила, что в стране 6 тысяч детей-инвалидов, и отметила, что 48 тысяч малоимущих семей не могут получить пособия.

Нардеп Карамат Орозова ей возразила, подчеркнув, что это неверные цифры, и сказала, что 128 тысяч семей не получают помощи от государства.