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Власть

В парламенте рассказали, какова себестоимость электроэнергии

Депутаты парламента в режиме второго чтения обсуждают законопроект «Об электроэнергетике». Заместитель главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Азамат Оморов отметил, что себестоимость киловатт-часа электроэнергии на Токтогульской ГЭС составляет 16 тыйынов, на ТЭЦ Бишкека — 3 сома 9 тыйынов. 

По его словам, средняя цена на электричество установлена Госагентством по регулированию топливно-энергетического комплекса в размере 4 сомов 70 тыйынов.

В свою очередь депутат Кенжебек Бокоев заявил, что ответственность за доступ к электричеству в жилмассивах должны взять на себя энергетические компании.

«Если электроэнергия — это товар, то магазины — это линии. Пусть компания сама строит магазины. Почему они должны продавать электроэнергию только по линиям, построенным еще в советские времена, и зарабатывать на этом?» — заметил Кенжебек Бокоев

Отметим, дефицит в энергетической отрасли составляет 1,8 миллиарда сомов.
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